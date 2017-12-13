Інтернет-провайдер мережі Starbucks майнив криптовалюту через ноутбуки відвідувачів

Провайдер Wi-Fi мережі кав'ярень Starbucks майнив криптовалюту через ноутбуки клієнтів, які підключилися до мережі, повідомляє Motherboard.

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2 грудня користувач Twitter Noah Dinkin розповів Starbucks, про десятисекундну затримку при підключенні ноутбука до бездротового інтернету і виявленому коді CoinHive - розробника скрипта, який вбудовується на сайти для майнінгу криптовалюти Monero.

12 грудня представники Starbucks в Twitter визнали цей факт і сказали, що провайдер "вирішив проблему".

Представник Starbucks зазначив, що проблема стосується лише кав'ярні в Буенос-Айресі і що причиною став постачальник послуг компанії, а не сама мережа кав'ярень.

Нагадаємо, власник криптогаманця втратив біткоїнів на суму 117 тисяч євро після того, як скористався публічної мережею Wi-Fi в одному з ресторанів Відня.