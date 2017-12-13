Суд скасував торги з продажу майна підприємства, заарештованого в рамках справи Курченка

Суд скасував електронні торги з продажу майна підприємства в Одеській області, заарештованого з метою спецконфіскації на користь держави в рамках розслідування розкрадання нафтопродуктів за схемою бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області. Зазначається, що за втручання прокуратури області скасовано електронні торги з реалізації майна підприємства в місті Рені.

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У прес-службі наголошують, що вказане підприємство виконувало функцію бази для фіктивної перевалки нафтопродуктів. За клопотанням прокуратури суд на майно цього підприємства наклав арешт. Разом з тим, зазначений майновий комплекс площею понад 560 кв. м з усім обладнанням реалізовано на електронних торгах на користь приватної фірми за 7 млн грн, всупереч чинній постанові суду про арешт.

«Зазначені дії здійснено, щоб перешкодити правоохоронним органам Одеської області здійснити в рамках розслідування спецконфіскацію майна підприємства на користь держави», - пояснили в прес-службі.

У зв'язку з цим обласною прокуратурою поза кримінальним провадженням у судовому порядку вжито необхідних заходів. Зокрема, в грудні цього року Вищим господарським судом України задоволено касаційну скаргу прокуратури Одеської області і залишено в силі рішення Господарського суду області. Цим рішенням суду першої інстанції визнано недійсними електронні торги з реалізації заарештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю в місті Рені.

Крім того, суд визнав недійсним протокол проведення електронних торгів та акт державного виконавця про реалізацію нерухомого майна.

Зазначається, що «схема Курченка» діяла упродовж кількох років, відповідно до якої реалізовувалося паливо під виглядом фіктивного транзиту і реекспорту, що дало змогу уникнути сплати понад 2 млрд грн обов'язкових платежів до державного бюджету.

На сьогодні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 людини. Серед фігурантів злочину - колишній керівник згаданого товариства з обмеженою відповідальністю в Рені, диспетчер цього підприємства та інші.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада рішенням Київського районного суду Одеси на користь держави конфісковано 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн у рамках розслідування розкрадання нафтопродуктів за «схемою Курченка».

В рамках розслідування кримінального провадження за рішенням суду на користь держави в липні 2017 року конфісковано майно Одеського НПЗ і підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.

Також у липні прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо трьох посадових осіб Одеської митниці, причетних до паливної «схеми Курченка», а в червні засуджено колишнього заступника гендиректора Одеського НПЗ, причетного до розкрадання палива за цією «схемою».

30 травня прокуратурою Одеської області погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові наглядової ради групи компаній Курченка в скоєнні низки злочинів. Серед них - створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація отриманих злочинним шляхом коштів тощо.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Курченка СЄПЕК (рос. ВЕТЭК), за попередні два роки ввезли на територію України за фіктивними документами понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні реалізовуватися в Україні, а мали бути поставлені до третіх країн, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

У ході розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.