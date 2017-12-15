У Росії зростає соціальна нерівність: бідні стали жебраками

Світова лабораторія нерівності (World Inequality Lab) провела глобальне дослідження, присвячене розриву між багатими і бідними. Згідно доповіді World Inequality Report, нерівність у доходах зростає практично в усьому світі, а одним з лідерів за цим показником в останні роки стала Росія, повідомляє Газета.ru.

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У 2016 році на 10% найбільш забезпечених росіян припадало 46% національного доходу.

Для порівняння, в Китаї десята частина населення отримує 41% національного доходу, у Європі цей показник становить 37%, у США і Канаді – 47%, в Бразилії, Індії і країнах Африки – 55%.

За даними Росстату, в 2016 році доходи нижче прожиткового мінімуму були у 19,8 мільйона росіян, що становить близько 13,5% населення. Це показник став максимальним з 2006 року, коли на доходи нижче прожиткового мінімуму доводилося жити 15,2% росіян (21,6 мільйона осіб).

Ще в березні віце-прем'єр РФ Ольга Голодець зазначала, що в Росії є унікальне явище - працюючі бідні.

"Та бідність, що в країні є і фіксується, - це бідність працюючого населення. Це унікальне явище в соціальній сфері - працюючі бідні", - говорила вона.

"На рівні МРОТ працюють 4 мільйони 900 тисяч росіян. Про який продуктивності праці можна говорити, якщо за місяць роботи людина виходить такі гроші", - обурювалася віце-прем'єр.

У червні голова російської Рахункової палати Тетяна Голікова повідомила, що кількість осіб, що живуть за межею бідності в Росії, становило вже 22 мільйонів осіб.

За ступенем розшарування суспільства на багатих та бідних (Індекс Джині) Росія знаходиться приблизно на одному рівні з Кот-д'івуаром, Мадагаскаром і Аргентиною.

Економічна нерівність, зазначається у міжнародному дослідженні, багато в чому обумовлено нерівним володінням капіталом, як приватним, так і державним. З 1980 року передача державних коштів приватного капіталу відбувалася майже у всіх країнах, що також обмежує здатність урядів розв'язувати проблеми нерівності, вважають експерти.

У січні Всесвітній економічний форум зазначав, що поляризація секторів у товариствах та зростаюча нерівність у доходах стане однією з основних тенденцій, які впливатимуть на світ протягом наступного десятиліття.