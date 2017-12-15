Офіційна позиція компанії Nemiroff щодо заяви ДП "Укрспирт"

Нещодавно ДП «Укрспирт» оприлюднило неправдиву інформацію, що три найбільші горілчані компанії України здійснювали перепродажі спирту, придбаного у ДП «Укрспирт», і таким чином отримували додатковий прибуток. На підставі цього «Укрспирт» вирішило скасувати знижку на придбання своєї продукції трьом найбільшим горілчаним компаніям, в тому числі компанії Nemiroff. Повідомляємо, що такі звинувачення щодо компанії Nemiroff є безпідставними та не відповідають дійсності, негативно впливають на ділову репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛВН Лімітед", виробника продукції під торговельною маркою "Nemiroff", та честь, гідність і ділову репутацію його посадових осіб.

ТОВ «ЛВН Лімітед», виробник продукції під ТМ «Nemiroff», не веде і не вело діяльності щодо перепродажу спирту іншим компаніям – ані вітчизняним, ані іноземним. Така діяльність прямо заборонена законодавством. Компанія неухильно дотримується законодавства України, а також законодавств усіх країн, в які постачає свою продукцію. Щомісячна звітність, яка подається до контролюючого органу – Державної фіскальної служби України не виявляє жодних порушень чинного законодавства ТОВ «ЛВН Лімітед».

Надумані звинувачення новим керівництвом ДП «Укрспирт» спрямовані виключно на дискредитацію найбільших споживачів спирту, і не містить в собі жодного достовірного факту.

«Вважаємо, що подібними діями ДП «Укрспирт» намагається перекласти відповідальність за свою неефективну роботу в першу чергу на легальних виробників алкоголю а також але й на кінцевих споживачів. Більше того, замість оптимізації власної ефективності, зловживаючи своїм монопольним становищем на ринку України (єдиний постачальник спирту в Україні відповідно до закону), «Укрспирт» перекладає відповідальність на виробників, закладаючи у вартість своєї продукції утримання тисяч непрацюючих співробітників та охорону виробництва, яке простоює роками, підвищуючи ціни на спирт. Чергове таке підвищення очікується на початку 2018 року, коли ціни на спирт зростуть на 20%. При цьому спирт в Україні є найдорожчим у світі. Його ціна вдвічі перевищує ринкові ціни навіть у сусідніх країнах, наприклад в Молдові», - коментує директор міжнародного бренду Nemiroff Юрій Сорочинський.

Розцінюємо дії ДП «Укрспирт» як атаку на легальних виробників горілчаної продукції. Компанія Nemiroff юридично оскаржить рішення ДП «Укрспирт». Також з метою захисту своєї ділової репутації ми будемо вимагати спростувати неправдиву інформацію, розповсюджену «Укрспиртом» щодо нашої участі в перепродажі спирту.