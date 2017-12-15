Керівник НБУ про криптовалюти: не маю біткойнів, але не проти, щоб інші мали

Виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій не захоплюється криптовалютами, але не проти того, щоб це робили інші українці.

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«Я не маю біткойнів, але тим не менш, не проти того, щоб інші їх мали», - сказав Смолій під час зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації.

Він пояснив, що це питання поки що не врегульовано законодавчо, але Нацбанк не дотримується позиції заборони обігу криптовалют в Україні.

Раніше, 30 листопада, представники регуляторів фінансового ринку у складі Національного банку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісії з регулювання ринків фінансових послуг на спільному брифінгу заявили, що продовжують роботу над визначенням правового статусу криптовалют в Україні, але при цьому попередили про високі ризики операцій з ними.

Довідка УНІАН. Однією з найпопулярніших криптовалют є віртуальна валюта Bitcoin, яку можна використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, які готові їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру, а її випуск можливий випадковим чином будь-яким клієнтом системи.