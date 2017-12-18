СБУ провела обшук у засновника журналу про криптовалюти: вилучили оргтехніку та біткойни

Служба безпеки України провела обшук і вилучила у засновника російськомовного журналу про криптовалюти ForkLog Анатолія Каплана (Клімова) криптовалюти і винесла техніку з офісу в місті Одеса, повідомили на сайті журналу ForkLog.

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«15 грудня о 8:00 в орендовану квартиру засновника найбільшого російськомовного журналу про криптовалюти і блокчейн ForkLog Анатолія Каплана (Клімова) в Одесі увійшли представники головного слідчого управління Служби безпеки України з двома понятими і почали обшук», - йдеться в повідомленні.

Підставою для обшуку стало кримінальне провадження проти групи осіб із США та України, які, за даними слідства, розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карт третіх осіб.

Повідомляється, що за заявою СБУ, підозрювані здійснювали обмін криптовалюти Bitcoin на українську гривню за допомогою інтернет-ресурсу ForkLog.

«Надана ними інформація сама по собі не відповідає дійсності, оскільки функціонал, що дозволяє здійснювати такий обмін, на сайті відсутній, і жодної подібної «допомоги» ForkLog ніколи не надавав. Крім цього, жодна із зазначених у документі осіб жодним чином не пов'язана ні з діяльністю ForkLog, ні з його засновником, і ніяких доказів зворотного слідчі не надали», - заявили в ForkLog.

Крім цього, під час обшуку співробітники СБУ вилучили кілька пристроїв з криптовалютами, що зберігаються на них, ноутбук та інші особисті речі засновника журналу.

За даними ForkLog, в одеському офісі журналу також почався обшук, в результаті якого були конфісковані готівкові гроші компанії і вся техніка.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Податкова міліція Києва спільно з Національною поліцією викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів під час легалізації грошових коштів з використанням криптовалюти.

У серпні правоохоронні органи в лікувальному центрі інституту електрозварювання ім. Патона виявили 200 комп'ютерів для генерації кріптовалюти Bitcoin.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, які готові їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадково будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.

Журнал ForkLog - інформаційний ресурс про криптовалюти, блокчейн і децентралізовані технології, працює з 2014 року.