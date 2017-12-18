IKEA потрапила в податковий скандал

Європейська комісія (ЄК) у понеділок, 18 грудня, заявила про початок розслідування через податкові пільги, які уряд Нідерландів надав всесвітньо відомому шведському виробнику меблів IKEA. Комісія розслідуватиме податкові правила, встановлені Нідерландами для однієї з двох груп, які керують бізнесом IKEA - компанії Inter Ikea, повідомляє "Німецька хвиля".

Читайте такожIKEA може відкрити власне виробництво в Україні

Єврокомісія "стурбована" тим, що рішення уряду країни могли надати IKEA несправедливі переваги порівняно з іншими компаніями, що суперечило б правилам конкуренції в Європейському Союзі.

ЄК вважає, що Нідерланди дозволили IKEA перевести свої прибутки до Люксембургу та Ліхтенштейну, де вони не оподатковувалися.

"Держави-члени не можуть дозволити окремим компаніям платити менше податків, дозволяючи штучно переводити свої прибутки в інше місце", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

У відповідь на це в IKEA заявили, що податкові правила, встановлені для компанії урядом Нідерландів, не суперечили правилам ЄС. "Спосіб, у який ми оподотковуємось національною владою (Нідерландів - ред.), відповідає, на наш погляд, правилам ЄС. Добре, якщо це розслідування зможе внести зрозумілість та підтвердити це", - заявили в компанії.

Точна сума несплачених IKEA податків невідома. Але у минулорічному звіті партії "Зелені" в Європейському парламенті йшлося, що в 2009-2014 роках IKEA ухилилась від сплати податків на загальну суму на понад мільярд євро.