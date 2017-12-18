Гройсман порадив тим, хто не розділяє "філософію уряду", піти з влади

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав представників контролюючих органів, які не поділяють "філософію уряду" про усунення тиску на бізнес, піти з органів влади. Про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету міністрів у понеділок.

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"Якщо хтось з контролюючих структур не сприймає філософію уряду, яка полягає в тому, що потрібно допомагати створювати, не заважати бізнесу працювати, не створювати перешкоди людям. Якщо хтось цього не розуміє - будь ласка, він негайно має виходити за рамки влади. І це принципово важливе питання", - заявив прем'єр.

За словами Гройсмана, контролюючі органи протягом трьох місяців повинні будуть перейти до затвердженого урядом індивідуальним стандартам роботи.

"Через три місяці ми зберемося, і якщо щось не буде виконано - я з такими людьми працювати не буду. Це буде означати, що таким керівникам потрібно вийти за рамки центральних органів виконавчої влади", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 18 грудня доручив контролюючим органам протягом трьох місяців розробити систему оцінки ризиків у роботі бізнесу, на підставі аналізу яких органи можуть проводити перевірку.

Кабінет міністрів України планує в 2018 році ввести "розумний" мораторій на перевірки бізнесу, який дозволить зберегти високий рівень безпеки для споживачів і водночас не дозволить здійснювати адміністративний тиск на бізнес. В рамках такого підходу контролюючі органи, які виконають затверджені урядом індивідуальні стандарти роботи, зможуть вийти з під дії мораторію.