Forbes назвав найбагатших знаменитостей у США
10:01, 19 грудня 2017Різне
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Цьогоріч найбагатшою знаменитістю знову став творець кіносаги "Зоряні війни" Джордж Лукас.
Автор "Зоряних воєн" кінорежисер Джордж Лукас / REUTERS
Журнал Forbes опублікував список найбагатших знаменитостей США за версією поточного року, повідомляє Прайм.
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"На першому місці - кінорежисер Джордж Лукас", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою журналу статки автора франшизи кіноепопеї "Зоряні війни" становлять 5,5 мільярда доларів.
На другому місці - співавтор Лукаса по серіалу про пригоди Індіани Джонса, кінорежисер Стівен Спілберг. Його статки оцінили в 3,6 мільярда доларів.
Третє місце, як і раніше, у популярної телеведучої Опри Уїнфрі - 2,8 мільярда доларів.
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