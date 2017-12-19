Forbes назвав найбагатших знаменитостей у США

10:01, 19 грудня 2017
Різне
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Цьогоріч найбагатшою знаменитістю знову став творець кіносаги "Зоряні війни" Джордж Лукас.

Ілюстрація REUTERS

Журнал Forbes опублікував список найбагатших знаменитостей США за версією поточного року, повідомляє Прайм.

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"На першому місці - кінорежисер Джордж Лукас", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою журналу статки автора франшизи кіноепопеї "Зоряні війни" становлять 5,5 мільярда доларів.

На другому місці - співавтор Лукаса по серіалу про пригоди Індіани Джонса, кінорежисер Стівен Спілберг. Його статки оцінили в 3,6 мільярда доларів.

Третє місце, як і раніше, у популярної телеведучої Опри Уїнфрі - 2,8 мільярда доларів.

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Теги: #найбагатші знаменитості