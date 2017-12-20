"Укренерго" створило центр реагування для протидії кіберзагрозам

Державна компанії "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, інформаційна структура якої не раз піддавалася кібератакам, створила центр реагування на киберінциденти для протидії можливим кіберзагрозам, повідомили в коментарі УНІАН у прес-службі компанії.

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"Після кібератак на інформаційну структуру "НЕК "Укренерго" в 2015, 2016 і 2017 роках, в частині кібербезпеки було вжито низку заходів... "Укренерго" створило центр реагування на киберінциденти - внутрішню команду, яка виконує завдання з протидії загрозам і мінімізації наслідків кібератак", - повідомили в компанії.

Крім того, "Укренерго" вживає заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи систем для протидії світовим кіберзагрозами.

"Ймовірність кібератаки існує завжди, і до цього треба бути готовими, приймати превентивні заходи, удосконалювати методи виявлення і протидії, постійно розвиватися, чим активно займаються ІТ-фахівці та фахівці з інформаційної безпеки нашої компанії", - зазначили в компанії.

Також компанія проводить роботи по створенню системи управління інформаційною безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту.

Крім того, в рамках обміну досвідом щодо протидії кібератакам представники "Укренерго" взяли участь у низці профільних заходів, у тому числі організованих Агентством США з міжнародного розвитку та Енергетичною асоціацією США.

Раніше видання The Atlantic з посиланням на американських фахівців компанії з промислової кібербезпеки Dragos повідомляло про ймовірність нової атаки на енергомережу України. На даний час експерти стежать за роботою енергокомпаній України і команд в Росії, підозрюваних у здійснені кабератак.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року "Укренерго" зазнала масової хакерської атаки, яка розповсюджувала вірус Petya. Також атаки зазнали кілька українських банків, підприємства комерційного і державного секторів.

У січні 2016 року "Укренерго" проінформувала Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації про хакерську атаку.

В кінці грудня 2015 року українське підприємство "Прикарпаттяобленерго" повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тисяч жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії.

Згідно з даними Держспецзв'язку, крім "Прикарпаттяобленерго" кібернападів зазнали також "Київобленерго", "Чернівціобленерго", "Хмельницькобленерго" і "Харківобленерго".

Американська компанія iSight Partners, що спеціалізується з питань кіберрозвідки, стверджує, що до відключення електроенергії причетна російська група хакерів Sandworm.