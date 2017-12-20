"Укренерго" створило центр реагування для протидії кіберзагрозам
Також компанія вживає заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи систем для протидії світовим кіберзагрозами.
Державна компанії "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, інформаційна структура якої не раз піддавалася кібератакам, створила центр реагування на киберінциденти для протидії можливим кіберзагрозам, повідомили в коментарі УНІАН у прес-службі компанії.
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"Після кібератак на інформаційну структуру "НЕК "Укренерго" в 2015, 2016 і 2017 роках, в частині кібербезпеки було вжито низку заходів... "Укренерго" створило центр реагування на киберінциденти - внутрішню команду, яка виконує завдання з протидії загрозам і мінімізації наслідків кібератак", - повідомили в компанії.
Крім того, "Укренерго" вживає заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи систем для протидії світовим кіберзагрозами.
"Ймовірність кібератаки існує завжди, і до цього треба бути готовими, приймати превентивні заходи, удосконалювати методи виявлення і протидії, постійно розвиватися, чим активно займаються ІТ-фахівці та фахівці з інформаційної безпеки нашої компанії", - зазначили в компанії.
Також компанія проводить роботи по створенню системи управління інформаційною безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту.
Крім того, в рамках обміну досвідом щодо протидії кібератакам представники "Укренерго" взяли участь у низці профільних заходів, у тому числі організованих Агентством США з міжнародного розвитку та Енергетичною асоціацією США.
Раніше видання The Atlantic з посиланням на американських фахівців компанії з промислової кібербезпеки Dragos повідомляло про ймовірність нової атаки на енергомережу України. На даний час експерти стежать за роботою енергокомпаній України і команд в Росії, підозрюваних у здійснені кабератак.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року "Укренерго" зазнала масової хакерської атаки, яка розповсюджувала вірус Petya. Також атаки зазнали кілька українських банків, підприємства комерційного і державного секторів.
У січні 2016 року "Укренерго" проінформувала Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації про хакерську атаку.
В кінці грудня 2015 року українське підприємство "Прикарпаттяобленерго" повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тисяч жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії.
Згідно з даними Держспецзв'язку, крім "Прикарпаттяобленерго" кібернападів зазнали також "Київобленерго", "Чернівціобленерго", "Хмельницькобленерго" і "Харківобленерго".
Американська компанія iSight Partners, що спеціалізується з питань кіберрозвідки, стверджує, що до відключення електроенергії причетна російська група хакерів Sandworm.