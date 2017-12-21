Portmone.com – кращий сервіс онлайн-платежів України

14 грудня, у Національній філармонії України визначилися переможці конкурсу PaySpace Magazine Awards 2017. Компанія portmone.com завоювала золото відразу в трьох номінаціях, а саме:

Найкращий сервіс по переказу грошей з картки на картку;

Кращий сервіс онлайн-платежів;

Кращий партнер інтернет-магазинів з прийому платежів.

Кращі з кращих

У цьому році премія PSM Awards 2017 зібрала 180 учасників – кращих представників України в сфері e-commerce і FinTech. Лідерів обирали інтернет-користувачі під час відкритого голосування. Всього організаторам конкурсу вдалося зібрати 55 тисяч голосів, за допомогою яких було визначено переможців у 18 номінаціях.

Команда portmone.com забрала три золоті статуетки, покращивши минулорічний показник і підтвердивши статус одного з найсильніших гравців фінансового ринку України.

Найкращий сервіс по перекладу грошей з картки на картку

Своїм користувачам portmone.com пропонує швидкі та безпечні грошові перекази. Послуга доступна як зареєстрованого, так і не зареєстрованим клієнтам. А сам переказ грошових коштів можна здійснити, скориставшись сайтом компанії або мобільним додатком.

Кращий сервіс онлайн-платежів

Пальмову гілку перемоги в цій номінації компанія здобула другий рік поспіль. Дивного в цьому нічого немає, враховуючи той факт, що з допомогою portmone.com можна сплатити послуги будь-якого комунального підприємства, ТБ та Інтернет-провайдера, страхової компанії або охоронного агентства. Сервіс пропонує два види оплат: за прямим договором або вільним реквізитами. Таким чином, клієнт може здійснити будь-який платіж в кілька кліків в онлайн режимі.

Кращий партнер інтернет-магазинів по прийому платежів

Компанія активно розвивається в сегменті В2В, пропонуючи свої продукти в інтернет-магазинах. Отримати інформацію про рішення для прийому платежів можна на сайті компанії в розділі «Для бізнесу».

Сьогодні продуктами portmone.com вже користуються: Good Wine, domino's Pizza, Укрпошта, WonderBox, OLX, Oriflame, Intertop, Нова пошта і десятки інших e-commerce проектів.