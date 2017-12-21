Україна незалежно від позиції ЄС оцінить дію Угоди про вільну торгівлю

Україна в 2018 році незалежно від позиції Європейського Союзу проведе оцінку дії Угоди про вільну торгівлю, що почала застосовуватися з 1 січня 2016 року.

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Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська на прес-конференції в Києві.

«Зі своєї сторони, незалежно від того, якою буде позиція Європейського Союзу, Україною наступного року запланована оцінка угоди і тих зон зростання, які є в угоді», - сказала вона.

При цьому Микольська підкреслила, що Україна веде діалог з ЄС про спільну оцінку дії Угоди.

«У нас є діалог з Європейським Союзом про те, що потрібно зробити оцінку дії нашого Угоди про вільну торгівлю, яка стане основою для будь-яких інших переговорів, консультаційних та експертних процесів», - зазначила торговий представник.

Як повідомляв УНІАН, раніше Микольська заявляла, що оцінка дії Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом стане основою для подальшого рішення щодо формату майбутніх відносин з ЄС у цій сфері.

Обсяг українського експорту товарів до країн ЄС за підсумками січня-вересня 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 2,8 млрд дол. (на 29,1%) - у вартісному вимірі - це найбільше зростання експорту товарів серед всіх партнерів України. В експорті товарів у країни ЄС зберігається позитивна динаміка за всіма галузями промисловості.