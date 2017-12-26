Росія вилетить зі списку найбільших економік світу - прогноз

Британський Центр економічних і ділових досліджень (Centre for Economics and Business Research, CEBR) у доповіді World Economic League Table (WELT) прогнозує, що до 2032 році Росія впаде з 11 на 17-е місце в рейтингу найбільших за обсягом ВВП країн. Згідно з прогнозом, ВВП Китаю в 2032 році перевищить ВВП США і стане найбільшим у світі, повідомляє Комерсант з посиланням на доповідь World Economic League Table.

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Експерти очікують, що в 2018 році Індія стане четвертою за розміром економікою світу, обігнавши Великобританію і Францію. До 2027 року країна може переміститися на третє місце, обійшовши Німеччину і Японію, а у другій половині XXI століття Індія може стати найбільшою економікою світу. Також економісти CEBR прогнозують, що через 25 років в число десяти найбільших економік світу увійдуть Південна Корея й Індонезія, витіснивши Італії і Канади.

У доповіді WELT зростання економіки Китаю називається "чудовим досягненням". Згідно з прогнозом, частка економік країн Європи до 2032 році скоротиться до 13,8%, зменшившись у два рази порівняно з 2000 роком. У першу десятку ввійдуть Південна Корея (з 12-го місця в 2017 році підніметься на восьме) та Індонезія (з 16 на 10-е), Бразилія підніметься з восьмого на шосте місце, обійшовши Францію і Британію.

Минулого тижня стало відомо, що обсяг ВВП Великобританії знизився до 2,565 трильйона гривень, і країна не увійшла в число п'яти найбільших економік світу. У рейтингу Міжнародного валютного фонду Великобританії вперше з 2013 року випередила Франція. Обсяг її ВВП в 2017 році склав 2,575 трильйона гривень. У п'ятірку найбільших економік також потрапили США (19,4 трильйона гривень), Китай (11,9 трильйона гривень), Японія (4,9 трильйона гривень) і Німеччина (3,7 трильйона гривень). Уповільнення економічного зростання Великобританії пов'язано з виходом з Європейського союзу: фунт різко ослаб, споживчі витрати знизилися, а ціни зросли.