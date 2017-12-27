Поява IKEA на українському ринку може "дорого обійтись" вітчизняним виробникам – експерт

Поява шведської компанії IKEA на українському ринку може дорого обійтись вітчизняним виробникам меблів.

Про це в інтерв’ю журналу «Новое время» розповів керуючий партнер шведського проекту Develop Your Business, який вивчав принципи роботи IKEA, Ігор Гут.

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«В українських виробників меблів немає такої професійної експертизи в дизайні, немає такого рівня купівельної сили і технологічності, які дозволяють мінімізувати витрати», - пояснив Гут.

Він пояснив, що українські виробники працюють переважно в економсигменті, і, за даними Украстату, за три квартали цього року товарообіг всього ринку меблів в Україні склав близько 2 мільярдів гривень. Для порівняння, товарообіг IKEA у 2017 марткетинговому році склав понад 38 мільярдів євро (1,3 трильйони гривень).

«IKEA – це криголам, який перевертає ринки. І в Україні він зламає старі бізнес-моделі», - зазначив експерт.

Проте, як розповів Гут, поява шведської компанії може бути і шансом для українських виробників. Справа в тому, що IKEA виробляє тільки 10-15% того, що продає. Щоправда, вітчизняним меблерям доведеться відповідати високим стандартам компанії і навчитися виробляти екологічно чисту та недорогу продукцію.

Як повідомляв УНІАН, шведська компанія IKEA може відкрити свій перший магазин в Україні протягом одного-двох років.

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