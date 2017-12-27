У Венесуелі продуктовий кошик за рік подорожчав у 20 разів

Вартість продуктового кошика в Венесуелі за рік зросла у 20 разів: у листопаді набір продуктів коштував 13,88 млн боліварів.

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Про це повідомляє газета El Nacional з посиланням на дані Центру документування і соціального аналізу Федерації вчителів Венесуели, передає Прайм.

Пояснюється також, що за листопад споживчий кошик подорожчав на 150%, а за календарний рік - з листопада 2016 року — на 2123%.

Для задоволення базових потреб в останній осінній місяць венесуельцям було необхідно витрачати понад дві мінімальні місячні зарплати на добу.

Як повідомляв УНІАН, криза у Венесуелі посилилася з тих пір, як уряд країни протермінував ряд виплат за боргом. У даний час по всій країні спостерігається нестача продуктів харчування і продовольства.