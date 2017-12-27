Кількість вакансій в Україні зросла майже на третину - дослідження

Кількість вакансій на ринку праці України з початку 2017 року збільшилася порівняно з 2016 роком на 28%, а кількість резюме при цьому зросла на чверть. Про це повідомила спеціаліст експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу "HeadHunter" Україна Катерина Криворученко, посилаючись на результати дослідження порталу.

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"У 2017 році ринок праці мав свої підйоми і спади, але в цілому рік виявився не складніше, ніж попередні кілька років. Протягом 2017 року спостерігалося зростання кількості робочих пропозицій практично у всіх сферах", - зазначила експерт.

Криворученко повідомила, що, згідно з дослідженням, найбільше пропозицій роботи в 2017 році було в столиці. Тут найактивніше шукали IT-фахівців, маркетологів і фахівців з продажу. У регіонах також більшою мірою були затребувані працівники сфери "Продажі" і "ІТ, телеком", але, крім цього, пропонувалися вакансії для фахівців сфер "Виробництво" і "Робочий персонал".

За її словами, в структурі попиту і пропозиції вже не перший рік список найбільш затребуваних сфер входять "ІТ, телеком", "Збут", "Маркетинг", "Транспорт" і "Початок кар'єри". У цих сферах активно шукають фахівців. Серед пошуковиків найбільш активними залишаються молоді фахівці, частка яких резюме в 2017 році становила 16%.

Згідно з дослідженням, конкуренція на ринку праці другий рік поспіль залишається на рівні 3 особи на 1 вакантне місце. Регіональний фокус демонструє, що найнижча конкуренція спостерігалася в західному регіоні, тоді як найвища - у Києві, Херсонській, Сумській та Запорізькій областях.

Аналіз ринку праці по галузях показує, що найвища конкуренція в останні роки залишається в категорії "Вищий менеджмент" - близько 13 осіб на одну робочу пропозицію. Мінімальна конкуренція в таких сферах, як "Страхування", "Робочий персонал", "Інсталяція та сервіс", "Консультування" і "Автомобільний бізнес".

"У 2017 році також відбулося підвищення заробітних плат. В частині компаній (36%) підвищили зарплати всім співробітникам, ще у третини - підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план. Порівняно з попереднім роком простежується тенденція прив'язки зарплат до ефективності роботи співробітника", - зазначила Криворученко.

Вона підкреслила, що частка компаній з такою системою оплати праці порівняно з 2016 роком зросла на 15%. Підходи до матеріальної та нематеріальної мотивації майже половини українських компаній не змінилися. Втім, є частина підприємств, які все ж вдаються до використання різних підходів та інструментів мотивації співробітників, намагаючись виявити ефективні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ресурсу Work.ua, кількість вакансій на ринку праці в Україні за перше півріччя 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року в середньому зросла на 34%.

За даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні в 3 кварталі 2017 року знизився порівняно з попереднім кварталом на 0,2 процентних пункту, до 8,9% серед економічно активного населення, що в абсолютних цифрах становить 1,6 мільйона осіб.