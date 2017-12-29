Великобританія пригрозила санкціями Facebook і Twitter через Росію

Парламент Великобританії дав власникам Facebook і Twitter час до 18 січня для надання докладної інформації про те, як Росія з допомогою цих соціальних мереж втручалася в референдум за Brexit. Якщо дані не будуть надані в зазначений термін, проти соцмереж введуть санкції, повідомляє The Guardian з посиланням на голову парламентського комітету у справах культури, ЗМІ і спорту Дам'єна Коллінза.

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За його словами, запит на отримання інформації викликав «неадекватну» реакцію соцмереж. «Потрібно ретельно вивчити процедури, якими користуються компанії типу Facebook, щоб допомогти їм знаходити джерела дезінформації, в тому числі політично вмотивованої, яка надходить з іншої країни», — повідомив пан Коллінз.

Раніше Facebook визнала, що перед референдумом про вихід Великобританії з ЄС у соцмережі була опублікована оплачена з російських джерел політична реклама, нагадує «Комерсант». З рахунків, пов'язаних з російським Агентством інтернет-досліджень, були оплачені три політичні рекламні оголошення на суму $0,97. Перед референдумом щодо Brexit ці публікації з'явилися в 200 новинних стрічках.

Нагадаємо, влітку розгорівся скандал щодо можливого російського втручання в американські вибори за допомогою публікації політичної реклами. Мова йшла про те, що деякі передвиборні публікації в Facebook, Google і Twitter оплачувалися з російських джерел. За деякими даними, Агентство інтернет-досліджень витратило $100 тис. на розміщення в Facebook близько 3 тис. рекламних оголошень.