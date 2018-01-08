У Росії шантажують СОТ виходом із організації в разі задоволення позову ЄС

Росія може вийти із Світової організації торгівлі (СОТ) у разі задоволення позову Євросоюзу про стягнення з Росії 1,39 мільярда євро в рік через обмеження імпорту свинини.

Про це заявив перший заступник голови економічного комітету ради федерації Росії Сергій Калашніков, повідомляють РИА Новости.

Він підкреслив, що введення ЄС санкцій проти Росії і "відповідне ембарго" на постачання продовольства з Євросоюзу "абсолютно поза логікою" законодавства, пов'язаного з СОТ.

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"У разі задоволення позову Євросоюзу ми, напевно, повинні обмежити свою участь у Світовій організації торгівлі, можливо, і повністю", - сказав Калашніков.

"Санкції взагалі не узгоджуються з правилами Світової організації торгівлі", - вважає він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Світова організація торгівлі прийняла на розгляд запит ЄС на арбітраж з Росією.

Відзначається, що в ЄС оцінюють щорічні втрати від заборони на експорт свинини в РФ на рівні 1,4 мільярда євро. "Минулого року СОТ визнав цю заборону незаконною, проте РФ її не скасували, пояснивши це дією харчових контрсанкцій, які були введені кілька місяців тому", - підкреслює видання Politico.