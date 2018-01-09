Влада Саудівської Аравії роздаcть жителям $13 мільярдів через зростання вартості життя

Влада Саудівської Аравії протягом 2018 року розподілить між жителями королівства 50 млрд ріалів (близько $13 млрд).

Як повідомляє Republic з посиланням на Reuters, таке рішення прийнято, щоб компенсувати населенню зростаючу вартість життя.

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Згідно з указом короля Салмана від 6 січня, державним службовцям Саудівської Аравії щомісяця доплачуватимуть тисячу ріалів (близько $266) після того, як у королівстві з початку 2018 року вирішено підняти ціни на бензин майже в два рази і ввести ПДВ (5%). Грошові виплати отримають також пенсіонери і військовослужбовці. Крім того, влада візьме на себе оплату ПДВ в деяких випадках (наприклад, при первинному придбанні житла).

Усього на держслужбі в Саудівській Аравії зайняті близько 1,2 млн осіб, повідомляє Business Insider. При цьому великий бізнес також приєднався до королівської ініціативи, пише Bloomberg. За даними джерел агентства, компанія Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) має намір в поточному році збільшити місячні зарплати на тисячу ріалів тим працівникам-саудитам, у кого виплати складають 20 тисяч ріалів або нижче.

Разом із тим, уряд вирішив скоротити пільги членам королівської родини, що викликало невдоволення останніх.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня 11 принців провели акцію протесту в королівському палаці в Ер-Ріяді проти указу короля, що приписує їм самостійно оплачувати рахунки за воду і електрику. Усі учасники акції були арештовані.