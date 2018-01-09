Google запустила платіжну систему Google Pay

Американська технологічна корпорація Google запустила сервіс Google Pay. Про це компанія повідомила в своєму блозі.

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Нова платіжна система прийде на зміну іншим сервісам компанії — Android Pay і Gооgle Wallet, при цьому функціональних змін не відбудеться.

За словами віце-президента компанії з управління продуктами Палі Бхата, з допомогою Google Pay користувачам буде "простіше і безпечніше" здійснювати покупки. Платіжна інформація буде доступна у всіх продуктах Google, включаючи браузер Chrome, YouTube, Android-додатки, а інформація про платежі зберігатиметься в Google-акаунтах.

У даний час програми Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse і Instacart вже підтримують Google Pay. Найближчим часом корпорація має намір розширити список партнерів.