На кордоні з Польщею почався бунт "човників" через обмеження на ввезення товарів (фото, відео)

У середу, 10 січня, приблизно о 10:00 мітингувальники перекрили дорогу до пунктів пропуску «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне», що на українсько-польському кордоні. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини, передає Zaxid.net.

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У Шегинях протестувальники пообіцяли патрульним, що кожні 30 хвилин пропускатимуть по 10 автомобілів, щоб уникнути сутичок між активістами та людьми, що їдуть за кордон. Акція протесту, за словами активістів, триватиме приблизно до 15:00.

Мітингувальники виступають проти змін до Подактового кодексу, які набули чинності з початку року. Раніше протестувальники анонсовували, що 10 січня перекриють дороги до усіх пунктів пропуску на Львівщині.

Додамо, що поліція Волині також інформує, що протестувальники перекрили дорогу до пункту пропуску у Ягодині. Акція протесту розпочалась приблизно о 9:00.

Нагадаємо, що змінами до Податкового кодексу передбачено, що без мита в Україну можна ввозити товари в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 150 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг. Однак ці норми діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше одного разу протягом 72 годин. Якщо ж норма про 72 години не буде дотримана (тобто якщо перетин кордону відбувається частіше), то без податків можна завезти лише товар на суму до 50 євро.