Бунт "човників": на кордоні з Польщею перекрили дорогу до ще одного пункту пропуску

У Мостиському районі Львівської області протестувальники з 11.30 перекрили рух транспорту до пункту пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.

«Львівська митниця інформує, що на даний час перед пунктами пропуску «Шегині – Медика», «Рава – Руська – Гребенне», а також у селі Роснівка, що на відстані близько 10 км перед пунктом пропуску «Краковець – Корчова», тривають акції протесту щодо невдоволення змінами в оподаткуванні митними платежами товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, а також іншими змінами в законодавстві, які набрали чинності 1 січня 2018 року», - зазначається у повідомленні.

За інформацією Львівської митниці, рух транспортних засобів у даних пунктах пропуску сповільнено, періодично здійснюється їх пропуск в обох напрямках.

«Інші пункти пропуску області наразі працюють у штатному режимі», - йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції Львівщини уточнили, що участь в акції протесту у селі Роснівка, неподалік пункту пропуску «Краковець», беруть 40 осіб, які безперервно ходять пішохідним переходом.

Загалом, на території Львівської області діє шість автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині у пунктах пропуску «Шегині» та «Рава-Руська» жителі прикордонних сіл сьогодні вранці перекрили рух транспорту на знак протесту проти введення в дію нових митних правил на ввезення товарів в Україну, які почали діяти з 1 січня.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2018 року в Україні набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах до 1000 євро) і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в`їжджає в країну не частіше, ніж раз на 72 години. При більш частому в`їзді без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.