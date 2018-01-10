Мітингувальники розблокували дороги до трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею

У середу, 10 січня, станом на 15:00 мітингувальники розблокували дороги до пункту пропуску «Шегині – Медика»,«Краковець – Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне». Про це інформує патрульна поліція Львівщини, передає Zaxid.net.

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Дорогу до цих пунктів пропуску протестувальники заблокували приблизно о 10:00. Кілька десятків активістів ходили пішохідним переходом та перешкоджали руху авто, кожні 30 хвилин вони пропускали по 10 авто з черги, що утворилась через протест.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині у пунктах пропуску «Шегині» та «Рава-Руська» жителі прикордонних сіл сьогодні вранці перекрили рух транспорту на знак протесту проти введення в дію нових митних правил на ввезення товарів в Україну, які почали діяти з 1 січня. Протестувальники з 11.30 перекрили рух транспорту до пункту пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2018 року в Україні набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах до 1000 євро) і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в`їжджає в країну не частіше, ніж раз на 72 години. При більш частому в`їзді без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.