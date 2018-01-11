Потреби майнерів у електроенергії можуть "наздогнати" споживання електрики Аргентиною

Потреби майнерів біткойна та інших криптовалют в електриці можуть досягти 140 терават-годин в 2018 році, що складе до 0,6% від світового енергоспоживання.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітика Morgan Stanley Ніколаса Ешсворта, передає РБК.

Електрокари, наприклад, можуть викликати такий попит на електроенергію тільки в 2025 році.

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«Якщо криптовалюти продовжать зростання, ми чекаємо збільшення споживання електроенергії майнерами», - зазначив аналітик Morgan Stanley.

Ешсворт вважає, що споживання електрики в таких обсягах навряд чи стане приводом для падіння акцій комунальних підприємств, але такий тренд показує перспективність компаній, що вкладаються у вітроенергетику і сонячну енергію, а також енергозберігання, серед яких NextEra Energy Inc., Iberdrola SA і Enel SpA. Серед інших бенефіціарів називаються великі нафтові компанії, що інвестують в поновлювані джерела енергії та виробники зеленої енергії, які починають свій бізнес з виходу на ICO.

Попит на електрику серед майнерів біткойна виріс до 20,5 терават-годин до кінця 2017 року, пише Bloomberg. Для порівняння, одна з найбільших гірничодобувних компаній ВНР Billiton Ltd. споживає 38 терават-годин щороку. У Китаї споживання електрики майнерами становить 15,4 терават-годин, що дорівнює приблизно 0,2% щорічного виробництва електрики в країні.

Втім, в Morgan Stanley зазначили, що «це, очевидно, не точна наука», а «велика кількість невизначеностей може призвести до того, що споживання електроенергії може, навпаки, знизитися».