Україна може стати одним з основних IT-центрів Європи – Данилюк

Україна може стати одним з основних IT-центрів Європи і навіть світу, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на офіційному відкритті найбільшої світової виставки електроніки CES-2018 в Лас-Вегасі (США).

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"Наша країна має всі шанси стати одним з основних IT-центрів в Європі і, можливо, у світі. У нас є чудові стартапи, розвинена інфраструктура, висококваліфіковані фахівці і уряд, який розуміє необхідність створення кращих умов для бізнесу і готовий працювати над цим", - сказав він.

Міністр зазначив, що, згідно з прогнозами, розмір світового IT-ринку в 2018 році сягне 3,7 трильйона доларів, що на 4,3% більше, ніж у 2017 році.

За даними Української асоціації венчурного і приватного капіталу (UVCA), яка виступає організатором українського павільйону на виставці, цього року представлено в 2 рази більше українських стартапів, ніж минулого року. Серед них розробки в різних сферах від 3D друку до системи дорожнього контролю і віртуальної реальності.

"Слід зазначити, що в 2017 році 7 з 8 стартапів залучили інвестиції. Ми очікуємо, що цьогоріч 10 учасників повернуться в Україну з не меншими досягненнями: інвестиціями, партнерами і клієнтами", - зазначила виконавчий директор UVCA Ольга Афанасьєва.

Як повідомляв УНІАН, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа прогнозувало інвестиції в українську ІТ-галузь у 2017 році в розмірі 3,5 мільярда доларів. У 2016 році частка ІТ-сектора у ВВП країни становила 3,4%.