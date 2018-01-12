Єврокомісія пропонує інвестувати мільярд євро у суперкомп'ютери

Європейська Комісія планує спільно з державами-членами ЄС інвестувати мільярд євро у розробку нових суперкомп'ютерів.

Відповідний проект презентували в четвер, 11 січня, його реалізація може стати "поворотним моментом для конкурентоспроможності Євросоюзу та незалежності в економіці даних", повідомляє Deutsche Welle з посиланням на ЄК.

"Суперкомп'ютери можуть допомогти нам у розвитку персоналізованої медицини, в енергозбереженні та у протидії змінам клімату", - пояснила єврокомісарка з цифрової економіки Марія Ґабріель.

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У Єврокомісії також зазначили, що європейська наука та промисловість дедалі частіше змушена передавати складні обчислювальні операції за межі ЄС, оскільки не має потрібних потужностей. Це, вважають у Брюсселі, загрожує приватності, захисту даних та комерційним таємницям.

Використання такої техніки, наводять приклад єврочиновники, може скоротити процес розробки автомобіля з 60 до 24 місяців.

Єврокомісія пропонує вкласти у проект 486 мільйони євро, стільки ж очікується загалом від держав-членів ЄС. До створюваного для цієї мети фонду, EuroHPC Joint Undertaking, долучаться також і приватні інвестори.

Планується, що до 2022 року об'єднання створить наразі гіпотетичні обчислювальні машини, здатністю в один ексафлопс, тобто можливістю виконувати мільярд мільярдів операцій (10 у 18 степені) з рухомою комою на секунду. Спочатку ж фонд інвестуватиме в обладнання з нижчою потужністю - до ста мільйонів мільярдів операцій на секунду (10 у 17 степені).

Найпотужніший дотепер суперкомп'ютер, китайський Sunway TaihuLight, має потужність 93 петафлопса - 93 мільйона мільярдів операцій на секунду.