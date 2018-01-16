Гряде обвал: власникам біткойнів радять підготуватися до втрати всіх грошей

Інвестори мають бути готові втратити всі гроші, вкладені в біткойни. Про це в інтерв'ю Bloomberg сказав голова Європейського управління з нагляду за ринком цінних паперів Стівен Мейджор, коментуючи падіння курсів криптовалют.

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"Екстремальна волатильність [біткойна] робить його використання в якості валюти безглуздим", - вважає Мейджор.

Як пише Bloomberg, 16 січня курс біткойна впав на 12 відсотків, до 12 255 доларів, це найнижчий рівень з 5 грудня 2017 року. CoinDesk оцінює зниження курсу 14 відсотків. До 12:10 вартість біткойна, за даними порталу, склала 11 631 долар - криптовалюта втратила 1,3 тисячі доларів за півтори години.

Видання також зазначає падіння інших криптовалют. Так, курс Ethereum 16 січня знизився на 14 відсотків, з 1,2 до 1 тисячі доларів (Coinmarketcap призводить оцінку мінус 21 відсоток), Ripple обвалився на 21 відсоток.