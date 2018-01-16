Міста Житомир та Переяслав-Хмельницький діляться досвідом впровадження енергоефективних проектів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Так, 16 січня, у Житомирі з робочим візитом перебуває делегація з міста Переяслава – Хмельницького.

У рамках зустрічі обговорюють питання стратегічного планування розвитку міст, механізми залучення додаткових фінансових ресурсів, досвід розробки та впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку Житомира та Муніципального енергетичного плану Житомира, а також перспективи та можливості сталого розвитку українських міст.

Директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради Микола Костриця розповів, що наразі у Житомирі працюють над візією та стратегією розвитку міста.

«Важливо постійно проговорювати кожен ваш крок з мешканцями та з бізнесом. Адже процес написання стратегії - не менш важливий, ніж сам документ. Тільки за минулий рік у процесі написання стратегії через різні комунікаційні заходи у Житомирі було охоплено понад 8 тисяч громадян. У такий спосіб ми забезпечуємо залученість людей до змін у місті», - сказав, зокрема, він.

Так, під час зустрічі гостям розповіли, що у Житомирі діє проект " Інтегрований розвиток міст в Україні", основним завданням якого є стратегічне планування розвитку обласного центру до 2030 року. Вже визначено шість пріоритетів такого розвитку.

Окрім цього, Житомир відібрано проектом «Енергоефективність у громадах ІІ», як приклад, в тому числі - для міста Переяслав – Хмельницький. Фахівці виконавчих органів Житомирської міської ради ділитимуться з гостями набутими знаннями та досвідом із першої фази вже реалізованого у 2014-2017 роках проекту «Енергоефективність у громадах».

Так, зокрема, експерти зауважують, що перепонами на шляху доступу до фінансування заходів з енергоефективності часто стає нестача даних про показники енергоспоживання громадських будівель, а також відсутність знань для розробки прийнятних проектних пропозицій.