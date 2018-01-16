Україна може створити зону вільної торгівлі зі ще однією країною

Україна готова розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Албанією й зацікавлена в інтенсифікації економічного співробітництва з цією країною.

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Як передає прес-служба уряду, про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Міжурядова комісія з питань торговельно-економічного співробітництва, робота над створенням якої триває, повинна стати хорошою основою для початку переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та Албанією», - сказала вона.

Віце-прем'єр підкреслила, що Україна готова працювати над лібералізацією торгівлі в рамках двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, Україна за роки незалежності уклала 16 угод про вільну торгівлю, які покривають 45 країн.

Найбільш широку зону вільної торгівлі було укладено Україною і Європейським Союзом. Офіційно ЗВТ набула чинності з 1 вересня 2017 року, однак за фактом вона застосовується в повному обсязі з 1 січня 2016 року. Угода покриває як торгівлю товарами, так і торгівлю послугами, державні закупівлі, а також поступове приведення законодавчої бази України до європейських стандартів для інтеграції в економічний простір ЄС.

Крім того, Україна має угоду про вільну торгівлю з Канадою, що включає торгівлю товарами та державні закупівлі, Грузією (торгівля товарами), Македонією (торгівля товарами), Чорногорією (торгівля товарами та послугами), країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), а також країнами Співдружності Незалежних Держав (із 1 січня 2016 року Росія в односторонньому порядку відмовилась виконувати свої зобов'язання в рамках цієї угоди).