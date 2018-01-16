В Кабміні розповіли, коли зникнуть черги за біометричними паспортами

У Державній міграційній службі (ДМС) сподіваються впродовж найближчих місяців вирішити проблему черг на отримання закордонних паспортів.

Як йдеться у повідомленні на сайті ДМС, цьому має сприяти введення додаткової лінії персоналізації закордонних паспортів на поліграфкомбінаті “Україна”, що дозволить у найближчі місяці вирішити проблему вчасного оформлення документів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від терміновості оформлення.

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Зазначається, що за інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у сфері управління якого знаходиться поліграфкомбінат "Україна", наразі в черзі на персоналізацію стоїть 775 тисяч наборів персональних даних.

"Нове обладнання допоможе стабілізувати ситуацію з персоналізацією термінових документів протягом кількох місяців, оскільки збільшує виробничі потужності підприємства з персоналізації більш як у два рази – з 10 до 21 тисячі закордонних паспортів щодоби. Наразі поліграфкомбінат працює у діючому режимі 7 днів на тиждень цілодобово (у три зміни)", - йдеться в повідомленні.

У ДМС нагадали, що із запровадженням безвізового режиму ЄС для України у червні 2017 року попит на оформлення закордонних паспортів зріс більш як у два рази, що спричинило затримки у персоналізації паспортів на поліграфкомбінаті "Україна".

"Державна міграційна служба України спільно з поліграфкомбінатом “Україна” намагаються йти назустріч всім без виключення громадянам, які звертаються із заявами про прискорення персоналізації паспортів, однак ці звернення опрацьовуються вручну і їх кількість є на межі фізичних можливостей працівників", - йдеться у повідомленні.

"Враховуючи те, що на сьогоднішній день затримка у видачі триває, міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта", - заявили в ДМС.