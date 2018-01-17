Інтернет селу, школам та лікарням: Кабмін затвердив концепцію розвитку цифрової економіки

Кабінет міністрів затвердив концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки та затвердив план заходів щодо її реалізації.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Титарчука, який представляє концепцію, концепція закладає основи розвитку цифрової економіки, формулює принципи держполітики щодо цифровізації, ініціює розвиток цифрових інфраструктур.

«Наш амбітний план - до 2021 року, завдяки розвитку цифрової економіки, додати, як мінімум, 5% до зростання ВВП», - сказав Титарчук.

Він зазначив, що уряд визначив близько 50 аспектів розвитку цифрової економіки України.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, першочерговими проектами цифровізації України на 3 роки є розвиток цифрової інфраструктури та широкосмугового Інтернету по всій країні.

«Станом на сьогодні 30-35% сільського населення взагалі не мають доступу до швидкого широкосмугового Інтернету, соціальні об'єкти, школи - 53%, медустанови - до 99% не підключені до широкосмугового Інтернету», - сказав Кубів.