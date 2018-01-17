Цифрова Україна: Гройсман розповів, чого чекати від електронної ідентифікації громадян

Що почалося в Україні впровадження електронної ідентифікації громадян дозволить надавати українцям абсолютно нові дистанційні послуги. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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"Технології сьогодні у світі проникають дуже серйозно в кожен сектор життя. В минулому році ми вирішили впровадити електронну ідентифікацію громадян, і ми це зробили. Сьогодні у нас вже є впровадження ID-ідентифікації, і це означає, що будуть абсолютно нові дистанційні послуги. Ми маємо, як прекрасна з точки зору можливостей країна, крокувати в ногу з часом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що очікує запуску електронної ідентифікації громадян MobileID трьома найбільшими мобільними операторами в першій половині 2018 року, що дозволить громадянам отримувати державні та комерційні послуги онлайн.

Довідка УНІАН. Mobile ID – сервіс мобільного ідентифікації користувачів, яка дозволяє абоненту використовувати свій мобільний телефон з встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також, щоб ставити підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID був реалізований на порталі адміністративних послуг у Львові.