МВФ закликає Україну створити Антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Міжнародний валютний фонд сподівається на приведення президентського проекту закону про створення в Україні антикорупційного суду у відповідність з рекомендаціями Венеціанської комісії та зобов'язаннями в рамках програми співпраці з Фондом між першим та другим читанням у Верховній Раді. Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

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"МВФ з самого початку підтримав програму реформ в Україні, яка сфокусована на усунення корупції, враховуючи її макроекономічні наслідки. Створення антикорупційного суду, яке відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, є органічною частиною програми. Лист, на який ви посилаєтеся, було направлено владі і висловлювало занепокоєння місії (МВФ - УНІАН) узгодженістю кількох положень в проект закону в рамках зобов'язань України за програмою і рекомендацій Венеціанської комісії. Ми сподіваємося, що влада врахує цю стурбованість і законопроект буде змінено між читаннями в парламенті", - сказав він.

При цьому, за словами представника МВФ, створення антикорупційного суду - не єдина умова наступного перегляду програми співпраці і виділення кредитного траншу, оскільки корупція має бути подолана в більш широкому контексті, в тому числі - за рахунок реформ.

"В рамках наступного перегляду (програми співпраці - УНІАН), проблема боротьби з корупцією має бути врегульована в більш широкому контексті. Як і завжди, з будь переглядом, існує ряд питань, які обговорюються. Я впевнений, це стосується і України", - зазначив Райс.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня видання "Європейська правда" повідомило, що Міжнародний валютний фонд у листі глави місії МВФ в Україні Рона ван Родена на ім'я глави Адміністрації президента України Ігоря Райнина офіційно поінформував українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту "Про Вищу антикорупційному суді" в його нинішній редакції буде означати порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами. Створення антикорупційного суду є однією з ключових умов надання Україні наступного траншу Фонду.

У коментарі УНІАН в прес-службі Адміністрації президента заявили, що президентський проект закону про Вищу антикорупційному суді розроблений у відповідності з Конституцією України та у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії.

В АП також повідомили, що сьогодні проект закону знаходиться у Верховній Раді, тому "всі дискусії про тих чи інших нормах повинні проходити в рамках правового поля в українському парламенті".

Крім того, в АП вказали на те, що президент України Петро Порошенко неодноразово підкреслював, що керівництво держави має політичну волю для створення незалежного антикорупційного суду.

Раніше в МВФ відзначали, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.