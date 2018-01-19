В окупований Крим в обхід санкцій поставили генератори німецької MAN - ЗМІ

Через відмову фінської компанії Wärtsilä постачати дизельні генератори на судноверф "Залив" в окупованій Росією Керчі для будівництва аварійно-рятувального судна вартістю 2,79 млрд руб. їх довелося замінити на генератори німецької компанії MAN.

Про це РБК повідомило джерело, знайоме з матеріалами Мінтрансу РФ. Цю інформацію виданню підтвердив партнер кількох російських суднобудівних компаній. За його даними, обладнання компанії MAN довелося встановлювати на судно саме через відмову фінської компанії.

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Представник MAN Diesel & Turbo - підрозділи MAN, що займається виробництвом морського обладнання, заявив, що компанії не відомо про використання генераторів на верфі "Залив".

"Ми не беремо участь і не брали участь у будь-яких поточних або нещодавніх проектах із заводом "Залив", - сказав він, додавши, що MAN не постачав генератори на "Залив" протягом останніх десяти років.

Представник німецького концерну заявив, що діючі санкції забороняють поставляти генератори кримським компаніям чи використовувати їх в окупованому Криму. "Ми суворо дотримуємося цих вказівок", - заявив співрозмовник.

Представник MAN допустив, що "Залив" міг використовувати обладнання, яке було вироблено для інших судів, але "MAN не може контролювати і знати про це".

Як повідомляв УНІАН, "Ростех" і Siemens з літа 2017 року ведуть низку судових спорів навколо поставок до окупованого Криму турбін німецького виробництва в обхід санкцій Євросоюзу. Siemens в процесі вказувала, що дочірні компанії "Ростеха" порушили договір на поставку турбін, в якому було прописано заборону на постачання турбін в Крим. Формально, купила турбіни у Siemens "дочка" "Ростеха" перепродала їх іншої дочірньої компанії, яка й поставила їх на окупований півострів.

Зокрема, Арбітражний суд Москви 10 січня відмовив концерну Siemens і його "дочки" - "Сіменс технології газових турбін" - визнання договорів поставок обладнання недійсними і повернення турбін.