Екс-міністр: українському бізнесу пора підвищити зарплати до рівня, конкурентного з сусідніми країнами

Теза про привабливість інвестицій в Україну через наявність дешевої і кваліфікованої робочої сили була правильною ще років 20 тому, з країни залишки кваліфікованої робочої сили виїжджають у різні держави - хто за "довгим рублем" до Росії, хто за "товстим злотим" до Польщі, розповів колишній міністр економіки Віктор Суслов на чаті в Главреді.

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За його словами, "навіть український бізнес скаржиться на неможливість знайти кваліфікованого зварника, кранівника, слюсаря, токаря".

"Залишки кваліфікованої робочої сили виїжджають хто за "довгим рублем" до Росії, хто за "товстим злотим" до Польщі. Наші сусіди буквально грабують Україну, а, отже, українському бізнесу пора подумати про підвищення зарплат для кваліфікованих працівників до рівня конкурентного з нашими сусідами", - додав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, Суслов також пояснив, чому РФ витрачає "величезні гроші" на Крим.