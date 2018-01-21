Дочірня структура російської "Роснефті" намагається відібрати земельну ділянку кіностудії імені Довженко – заява

Приватна компанія «Трансбуд», засновником якої являється державна нафтовидобувна компанія Росії «Роснефть», намагається відібрати земельну ділянку у держаної компанії «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженко».

Про це йдеться у повідомленні опублікованому на сайті кіностудії.

«Компанія, заснована «Роснефтью» через деяких депутатів Київради, хоче відібрати землю у Кіностудії ім. Довженко», - заявили в кіностудії.

В повідомленні зазначається, що у 2008 році приватна компанія «Трансбуд» стала власником приміщення, яке розташоване на території кіностудії. Після цього, приватна структура подала документи до Київської міської ради для виділення їй земельної ділянки, на якій розташоване згадане приміщення.

«Державна земля у користуванні державної компанії. Київська міська рада не має права розпоряджатись не комунальною землею», - прокоментували на кіностудії таке звернення компанії, додавши, що вся документація, починаючи з 1952 року, говорить про те, що саме кіностудія являється власником всієї земельної ділянки за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 44.

«Не звертаючи на це ніякої уваги, ТОВ «Трансбуд», проводить розробку технічної документації для оформлення частини земельної ділянки кіностудії, без погодження з керівництвом студії», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 12 грудня 2017 року Київміськрада прийняла позитивне рішення та виділила земельну ділянку для компанії «Трансбуд». В подальшому (22 січня 2018 року) це питання має розглядатися на комісії з питань паливно-енергетичного комплексу КМДА.

В повідомленні кіностудї також вказується, що засновниками «Трансбуду» являються компанії «Роснефть Менеджмент Компані Лімітед», «Фаргрейд Лімітед», а кінцевим бенефіціаром – громадянин Ізраїлю Нісан Моісеєв.