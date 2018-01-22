Бум мільярдерів: 82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших людей світу

Капітал, зароблений по всьому світу в 2017 році, пішов в руки найбагатших людей. Як випливає з дослідження міжнародного об'єднання організацій по боротьбі з бідністю Oxfam, 82% "нових" зароблених коштів у світі пішли минулого року на рахунки найбільш забезпечених людей, які становлять близько 1% населення, пише «Німецька хвиля».

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Згідно з даними доповіді, 3,7 мільярда людей, які становлять найбіднішу частину світового населення, взагалі нічого не отримали від глобального зростання прибутку. При цьому з 2016 по 2017 роки кількість мільярдерів безпрецедентно зросла. За даними Oxfam, новий мільярдер з'являвся в середньому кожні два дні. Всього в світі налічується 2043 людини, які вважаються мільярдерами. "Бум мільярдерів говорить не про квітучу економіку, а про крах економічного порядку", - заявила директор Oxfam Вінні Б'яніма.

Керівник кампанії Oxfam у Німеччині Йорг Калінскі розкритикував поточне положення справ. "Багата меншість в масовому порядку впливає на політичні рішення і безвідповідальною манері скорочує витрати - особливо зарплати і податки - щоб збільшувати доходи акціонерів", - сказав Калінскі.

Oxfam зажадала припинити практику податкового ухилення для концернів і багатих людей, введення справедливіших доходів для чоловіків і жінок, а також закликала займатися інвестиціями в освіту та здоров'я "для всіх".