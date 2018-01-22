Україна потрапила до ТОП-50 країн за інклюзивністю економічного розвитку

Україна посіла 49 місце серед 74 країн згідно з індексом відкритості економічного розвитку, який оцінює ступінь поширеності позитивних ефектів економічного зростання на усі верстви населення.

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Дані щорічного дослідження індексу The Inclusive Development Index (IDI) 2018 опубліковані на сайті Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Згідно з дослідженням, інклюзивність економічного розвитку в Україні за останні 5 років знизився на 6,8%, що відображає зменшення кількості людей, які фактично включені в процес економічного зростання і отримують вигоди від нього.

При цьому в ТОП-5 країн за критерієм відкритості економічного зростання увійшли Литва, Угорщина, Азербайджан, Латвія та Польща. Росія опинилася на 19 місці.

Разом з тим, серед розвинутих країн за рівнем відкритості економічного зростання до ТОП-5 увійшли Норвегія, Ісландія, Люксембург, Швейцарія та Данія.

Як повідомляв УНІАН, уряд України прогнозує економічне зростання на 1,8% за підсумками 2017 року і на 3% - за підсумками 2018 року.