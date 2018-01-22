У Саудівській Аравії від заарештованих принців вимагають $100 мільярдів

Представники влади Саудівської Аравії завершують переговори з принцами і мільярдерами, які протягом останніх місяців перебувають під арештом в готелі «Рітц Карлтон» в Ер-Ріяді.

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Вказується, що 90 осіб уже прийняли умови і вийшли на свободу, п'ять обмірковують зроблену їм пропозицію. Ті, хто не хоче платити (їх близько 90), знайомляться з пред'явленими звинуваченнями і ризикують опинитися перед судом, повідомляє агентство Bloomberg.

Номери в готелі зарезервовані до 14 лютого, однак, як стверджує представник влади, переговори з заарештованими планується завершити до кінця січня. Всього королівство має намір отримати від заарештованих понад $100 млрд, зазначає агентство.

Генеральний прокурор Саудівської Аравії шейх Сауд аль Моджеб у відповідь на критику на свою адресу, заявив, що «настала нова ера боротьби з корупцією». Вилучення у затриманих коштів, нерухомості та цінних паперів є частиною цієї боротьби.

Всього у антикорупційній справі були затримані близько 350 осіб. Деякі з них швидко покинули «Рітц Карлтон» і були переведені в статус свідків у справі. Іншим довелося стати в'язнями готелю, в якому вони можуть користуватися послугами дорогого ресторану, фітнес-клубу, спа, а також боулінгу, нагадує РБК.

Минулого року були затримані десятки членів королівської сім'ї — як діючих, так і колишніх високопоставлених чиновників — у рамках кампанії боротьби з корупцією. Серед них опинилися в тому числі племінник короля Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд, чий статок оцінюється в $16,8 млрд. За його свободу влада зажадала близько $6 млрд, стверджувало видання Wall Street Journal. Чи погодився бізнесмен на ці умови, залишається невідомим.

У кінці листопада на свободу вийшов принц Мітаб бен Абдалла, він заплатив в рамках угоди з владою більше $1 млрд.