Як не стати жертвою обману: в Україні зростає кількість жертв аферистів при купівлі авто (відео)

Аферисти отримують гроші за машини, яких не існує. Як працює прибуткова шахрайська схема і як вам не стати черговою жертвою - дивіться у сюжеті програми "Гроші".

Жертви афери, які стали героями сюжету, загалом виклали близько мільйона гривень на автомобілі. Один з них думав, що купує трактор. Їм пропонували вигідну розстрочку та ціну зі знижкою, але в підсумку залишили ні з чим.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно заарештували сина нардепа Швидкого, який крутив афери з автомобілями.