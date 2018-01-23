"За спільне майбутнє у розхитаному світі": у Давосі стартував Всесвітній економічний форум (фото, відео)

У вівторок 23 січня у швейцарському Давосі розпочався 48-й Всесвітній економічний форум. Цьогоріч він відкрився промовою індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді. У ній він застеріг від того, що в світі стає дедалі більш поширеним протекціонізм, в той час як глобалізація втрачає свою привабливість, передає «Німецька хвиля».

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Також політик наголосив на важливості дигіталізації для сучасного суспільства та необхідності забезпечувати мир та стабільність у часи постійних технологічних змін.

Виступ Моді є символічним не лише через той факт, що він очолює велику делегацію індійських чиновників і бізнесменів, до того ж найбільшу на саміті, а й тому, що це перший виступ глави індійського уряду у Давосі за 21 рік.

Загалом участь у форумі під девізом "За спільне майбутнє у розхитаному світі" мають взяти більше трьох тисяч політиків, бізнесменів та представників громадського сектору. Серед них німецька канцлерка Анґела Меркель, французький президент Еммануель Макрон та його американський колега Дональд Трамп, який виступить із заключною промовою. У саміті візьме участь також і українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком.

Всесвітній економічний форум був заснований у 1971 році равенсбурзьким професором Клаусом Швабом. Вчений поставив собі за мету "покращити стан світу". Втім, організацію часто критикують за те, що щорічна зустріч фінансової та економічної еліти лише посилює соціальне напруження у світі.