Кількість вакансій в Україні за рік зросла до мільйона

Кількість вакансій в Державній службі зайнятості у 2017 році порівняно з попереднім роком зросла на 10% і становила 1 мільйон одиниць, повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на прес-конференції.

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Він також додав, що кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 11% - до 184 тисяч.

"Держслужба зайнятості в 2017 році працевлаштувала 783 тисячі осіб. Це на 5%, або на 37 тисяч осіб більше, ніж в 2016 році", - підкреслив Ярошенко.

За його словами, 45% працевлаштованих завдяки Держслужбі зайнятості були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. Ярошенко додав, що станом на 1 січня 2018 року кількість безробітних скоротилася на 9% (36 тисяч осіб) порівняно з аналогічною датою минулого року і склало 354 тисячі осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні в 3 кварталі 2017 року знизився в порівнянні з попереднім кварталом на 0,2 процентних пункту, до 8,9% серед економічно активного населення, що в абсолютних цифрах становить 1,6 мільйона осіб.