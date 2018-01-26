Сорос назвав криптовалюти фінансовою "бульбашкою"

Американський бізнесмен Джордж Сорос, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі назвав криптовалюти «бульбашкою».

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Він зазначив, що вони не можуть функціонувати як справжні валюти через свою волатильність, передає RNS з посиланням на Bloomberg.

«Зазвичай, коли у вас є параболічна крива, рано чи пізно настає різке падіння. Проте в даному випадку, поки в світі на підйомі знаходяться диктаторські режими, результат може бути й іншим, тому що правителі таких країн будуть вкладати в біткойн, щоб звити собі гніздечко за кордоном», — сказав Сорос.

У той же час бізнесмен заявив про своє позитивне ставлення до технології блокчейн. За його словами, фонд Сороса «Відкрите суспільство» застосовує цю технологію, щоб допомогти мігрантам спілкуватися зі своїми сім'ями і зберегти свої гроші в безпеці.