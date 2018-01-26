Лукашенко скасував "податок на дармоїдство", але позбавить пільг безробітних

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував "податок на дармоїдство". Він підписав відповідний декрет у четвер, 25 січня. Цей документ звільняє непрацюючих жителів країни від виплат до бюджету.

Читайте також"Змусити працювати": Лукашенко закликав білоруських чиновників працевлаштувати дружин і коханок

Новий декрет передбачає інші види стимулювання трудової активності населення, пише «Німецька хвиля». Зокрема, спеціальні комісії повинні будуть організувати навчання та зайнятість громадян". А працездатні непрацюючі жителі Білорусі можуть позбутися субсидій при оплаті комунальних послуг, медицини та освіти.

Декрет президента Білорусі, названий у народі декретом боротьби з дармоїдами, був підписаний у квітні 2015 року. Непрацюючі працездатні громадяни зобов'язувалися платити щорічний збір у розмірі близько 230 євро, якщо вони не сплачували податки більше 183 календарних днів у році.

У лютому і березні 2017 року у великих містах країни пройшли акції протесту проти цього декрету. Пізніше влада Білорусі відклала початок стягування збору.