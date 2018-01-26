Лукашенко скасував "податок на дармоїдство", але позбавить пільг безробітних
Президент Білорусі підписав декрет, який звільняє непрацюючих жителів країни від виплат до бюджету.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував "податок на дармоїдство". Він підписав відповідний декрет у четвер, 25 січня. Цей документ звільняє непрацюючих жителів країни від виплат до бюджету.
Читайте також"Змусити працювати": Лукашенко закликав білоруських чиновників працевлаштувати дружин і коханок
Новий декрет передбачає інші види стимулювання трудової активності населення, пише «Німецька хвиля». Зокрема, спеціальні комісії повинні будуть організувати навчання та зайнятість громадян". А працездатні непрацюючі жителі Білорусі можуть позбутися субсидій при оплаті комунальних послуг, медицини та освіти.
Декрет президента Білорусі, названий у народі декретом боротьби з дармоїдами, був підписаний у квітні 2015 року. Непрацюючі працездатні громадяни зобов'язувалися платити щорічний збір у розмірі близько 230 євро, якщо вони не сплачували податки більше 183 календарних днів у році.
У лютому і березні 2017 року у великих містах країни пройшли акції протесту проти цього декрету. Пізніше влада Білорусі відклала початок стягування збору.