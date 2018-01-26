У Держслужбі визначилися з мінімальним окладом чиновника до 2019 року

У Нацагентстві з питань держслужби повідомили, що мінімальний оклад держслужбовця до 2019 року має становити не менше двох прожиткових мінімумів.

Мінімальний оклад державного службовця в Україні до 2019 року має становити не менше двох прожиткових мінімумів, заявив на прес-конференції голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко.

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"Врешті-решт ми повинні вийти на те, що мінімальний розмір посадового окладу державного службовця має становити не менше двох прожиткових мінімумів. Це наша мета, яку ми плануємо досягти до 2019 року", - сказав він.

За словами Ващенко, в Україні тривалий час була спотворена структура оплати праці державних службовців, оскільки базові виплати, які працівник отримував на руки, становили лише 30% окладу, а решта - премії і бонуси, що робило працівника залежним від керівника.

Він зазначив, що така ситуація виникла в умовах, коли 40% держслужбовців з 295 тисяч, які були в Україні на 2015 рік, отримували посадовий оклад менше, ніж мінімальна зарплата.

"Ми поставили собі за мету, що основні виплати держслужбовцям мають становити не менше 70%, як прописано в новому законі, а решта – це різноманітні доплати і премії... Ми вирішили перевернути пропорцію і збільшити роль базового окладу в структурі заробітної плати. А також завданням є збільшення розміру цього окладу", - зазначив голова Нацагенства з питань держслужби, додавши, що в багатьох країнах, премії для держслужбовця складають не більше 10-15%, а все інше – це виплати, які службовець гарантовано отримає.

"Якщо повернутися до початку реформи держслужби ще в 2014 році, тоді держслужбовці говорили: "У нас дуже низькі зарплати, підніміть нам зарплати і ми почнемо ефективно працювати". Зараз зарплати поступово зростають, але робота державної служби залишається неефективною. Я орієнтуюся на рейтинги Давоського економічного форуму, згідно з яким Україна по ефективності державних інститутів займає 135 або 140 місце, це дуже низьке місце", - додав присутній на прес-конференції менеджер групи "Реформа публічної адміністрації" Реанімаційного пакету реформ (РПР) Сергій Сорока.

За його словами, високі зарплати держслужбовцям треба платити не за посаду або компетенції, а за певні результати.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Кабінет міністрів України встановив структуру оплати праці державних службовців у співвідношенні 70% окладу і 30% надбавок.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, зміна структури не призведе до збільшення зарплат чиновників.

Прожитковий мінімум в Україні на одну людину з 1 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1700 гривень.