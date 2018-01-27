Інвестори самі прийдуть до нас, коли їм стане вигідно - Хмельницький

Залучати інвесторів в Україну необхідно не дешевою робочою силою, а можливостями та освіченими і креативними фахівцями, стверджує Хмельницький.

Україна повинна розвивати освіту і нові технології, щоб зацікавити іноземних інвесторів. Про це заявив засновник UFuture Investment Group Василь Хмельницький під час презентації проекту UNIT.City в Українському Домі в Давосі.

За його словами, залучати інвесторів необхідно не дешевою робочою силою, а можливостями й освіченими та креативними фахівцями.

«Ми звикли говорити про дешеву робочу силу як стимул інвестувати в Україну. А наша талановита молодь не хоче бути дешевою робочою силою. Вона їде з країни вчитися і працювати до Європи та Америки. Ми сповідуємо інший підхід. Ми залучаємо інвестора можливістю створювати сучасні виробництва з освіченими, креативними і добре оплачуваними фахівцями. Тому ми створюємо і розвиваємо в Україні потужні освітні центри та показуємо крутий результат», - зазначив Василь Хмельницький.

Він підкреслив, що Україна на сьогодні має унікальні можливості для розвитку високоінтелектуальних бізнесів.

«Інвестори самі прийдуть до нас, коли їм стане вигідно. Таких можливостей, як в Україні сьогодні, немає ніде в світі. Наша мета - створювати в Україні інноваційні, високотехнічні виробництва з високооплачуваними робочими місцями. А для студентів і стартапів - такі майданчики, як UNIT.City в Києві і Lvivtech.City у Львові. Уже розглядаємо можливість відкриття третього інноваційного парку в Харкові», - заявив засновник UFuture Investment Group.

Як повідомлялося, ключовими темами Українського Дому в Давосі, який працював з 22 по 26 січня під час Всесвітнього економічного форуму, стали передові технології та інновації.

UNIT.City виступив спонсором і організатором панелі «Виникнення глобальних технохабів», яка відбулася в Українському Домі. Дискусія була присвячена ролі Києва як нового IT-хаба в Центральній і Східній Європі та UNIT.City, як її важливого елемента, який може стати точкою входу в Україну для іноземних партнерів і нових технологій.

Учасники дискусії відзначили, що українська IT-галузь в 2017 році зросла більш ніж на 20%, тому будівництво міста інновацій є логічним кроком. Завдяки UNIT.City західні партнери бачать, що в Україні є не тільки талановиті фахівці, але і створюються великі інфраструктурні об'єкти, з якими можна співпрацювати вже сьогодні.

UNIT.City - інноваційний і освітній проект Василя Хмельницького, де створюється інфраструктура і екосистема для розвитку бізнесу в сфері інформаційних технологій і креативних індустрій. Інноваційний парк розташований на території колишнього Київського мотоциклетного заводу. За словами Хмельницького, протягом чотирьох років він інвестував у проект до $200 млн. UNIT.City намір стати центром інновацій, де корпорації, стартапи та фахівці зможуть співпрацювати між собою для швидкого і якісного зростання. UNIT.City входить до складу UFuture Investment Group.