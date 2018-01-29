Лісозаготівля в Україні за рік скоротилася до 15,9 мільйона кубометрів

У 2018 році Держлісагентство планує збільшити продаж деревини на електронних торгах.

Загальний обсяг заготівлі ліквідної деревини українськими підприємствами, яким надано в користування ліс, скоротився в 2017 році на 2,5%, або на 412 тисячі кубометрів, - до 15,9 мільйона кубометрів. Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів з посиланням на заступника глави відомства Володимира Бондаря.

Читайте такожДержлісагенство створило мобільний додаток для перевірки ялинок

За його словами, з цього обсягу на рубках головного користування заготовлено 7,3 мільйона кубометрів деревини, що становить 89% від ліміту заготівлі 2017 року і на 125 тисяч кубометрів менше, ніж в 2016 році.

Бондар зазначив, що в 2017 році була успішно розпочата продаж деревини на аукціонних торгах в електронній формі. Державне підприємство "ЛИАЦ" розробило програмне забезпечення для проведення торгів. У 2018 році завдання Держлісагентства - збільшити обсяги продажу деревини через електронну торгову площадку.

"Електронні торги - це той напрямок роботи, яка буде впроваджуватися і надалі. Це єдиний напрямок, який забезпечує ефективне формування ціни і прозорі правила. Загального впровадження електронних торгів не буде - це буде робитися поетапно, диверсифіковано, і в кожному випадку враховувати специфіку областей", - сказав заступник голови Держлісагентства.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, загальний обсяг заготівлі ліквідної деревини українськими підприємствами, яким надано в користування ліс, в 2016 році зріс на 1,7% - до 19,6 мільйона кубометрів.

Лісогосподарські підприємства, підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів України, в 2017 році повністю виконали завдання з лісовідновлення на місцях торішніх рубок і відновили 53,2 га.