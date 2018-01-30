У Росії хочуть блокувати нелегально ввезені телефони та планшети

При цьому в Росії діятиме квота безмитного ввезення - не більше одного пристрою на рік.

Нелегально ввезені до Росії мобільні пристрої - планшети і телефони - пропонують заносити до чорного списку та блокувати їх роботу, повідомляє "Комерсант".

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"Відповідна пропозиція міститься в концепції регулювання ринку мобільних пристроїв, яку підготувала і направила в уряд Асоціація компаній інтернет-торгівлі (АКІТА)", - йдеться в повідомленні.

Документ, з якими ознайомилося російське видання, передбачає створення бази даних IMEI-кодів мобільних пристроїв з поділом на білий, сірий і чорний списки. У чорний список пропонується включати викрадені або незаконно ввезені мобільні пристрої і блокувати їх.

Автори концепції пропонують росіянам, яка ввозить мобільні пристрої з-за кордону для особистого використання, реєструвати їх у реєстрі. При цьому в Росії діятиме квота безмитного ввезення - не більше одного пристрою на рік, при перевищенні якої планується стягувати збір з кожного пристрою.