Відмова від старих методів роботи: Кабмін запроваджує обов'язковий цифровий формат

13:01, 30 січня 2018
Різне
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Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України запроваджує обов'язковий цифровий формат всіх нових рішень органів державної влади та місцевого самоврядування. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на круглому столі з питань цифрової економіки в Києві.

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"Ми вводимо обов'язковість цифрового формату всіх нових рішень державних органів та органів місцевого самоврядування. Принцип "цифровий за замовчуванням" дозволить поступово повністю перейти в цифрову площину і попрощатися з застарілими навичками і методами роботи", - сказав міністр.

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Теги: #Кабмін та цифровий формат