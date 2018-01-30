Відмова від старих методів роботи: Кабмін запроваджує обов'язковий цифровий формат
13:01, 30 січня 2018Різне
430
Уряд вводить обов'язковість цифрового формату всіх нових рішень державних органів та органів місцевого самоврядування.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів України запроваджує обов'язковий цифровий формат всіх нових рішень органів державної влади та місцевого самоврядування. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на круглому столі з питань цифрової економіки в Києві.
Читайте такожЦифрова Україна: Гройсман розповів, чого чекати від електронної ідентифікації громадян
"Ми вводимо обов'язковість цифрового формату всіх нових рішень державних органів та органів місцевого самоврядування. Принцип "цифровий за замовчуванням" дозволить поступово повністю перейти в цифрову площину і попрощатися з застарілими навичками і методами роботи", - сказав міністр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter