Український пристрій Petcube обійшов на конкурсі вогнемет "проти зомбі" Ілона Маска

Всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів.

Пристрій Petcube Bites отримав премію платформи Product Hunt Golden Kitty Awards в номінації "Найдивніший продукт року", обігнавши при цьому "The Boring Company" Ілона Маска.

Про це йдеться на сайті премії, передає Економічна правда.

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Премію Product Hunt отримало ще два українських продукти: у номінації "Бот року" переміг юридичний бот PatentBot, а в номінації "Кращий споживчий продукт" - сервіс Setapp від Macpaw.

Гаджетом року став iPhone X, залишивши на другому місці Google Pixel 2, а на третьому ще одну розробку Apple - iMac Pro.

Проривом року назвали месенджер Telegram.

Нагадаємо, всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів, серед яких Hushme, Flawless App, Crello і Grammarly Keyboard для iOS.

Як повідомляв УНІАН, Petcube - це успішний бізнес-проект, що підкорив США, Європу та Китай. За допомогою пристроїв Petcube люди можуть не лише спостерігати за своїми улюбленцями у свою відсутність, а сьогодні навіть телефонувати та спілкуватись з ними.